[Pâques] Chasse à l’oeuf de Miromesnil Tourville-sur-Arques
[Pâques] Chasse à l’oeuf de Miromesnil Tourville-sur-Arques samedi 4 avril 2026.
[Pâques] Chasse à l’oeuf de Miromesnil
Château de Miromesnil Tourville-sur-Arques Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 10:00:00
fin : 2026-04-05 18:00:00
Date(s) :
2026-04-04 2026-04-05 2026-04-06
Le printemps est de retour et avec lui, notre incontournable Chasse à l’oeuf au Château de Miromesnil !
Cette année, plongez au coeur de la nature avec notre grand parcours interactif sur le thème des animaux.
Pour remporter le butin, il ne suffira pas seulement d’avoir l’oeil ! Vos petits aventuriers devront partir à la recherche des oeufs cachés dans le domaine, mais ils devront aussi prouver leur bravoure en réussissant une série d’épreuves.
En relevant ces défis inspirés par nos amis de la forêt, ils pourront récolter leurs délicieuses récompenses ! .
Château de Miromesnil Tourville-sur-Arques 76550 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 85 02 80 contact@chateaumiromesnil.com
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English : [Pâques] Chasse à l’oeuf de Miromesnil
L’événement [Pâques] Chasse à l’oeuf de Miromesnil Tourville-sur-Arques a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie
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