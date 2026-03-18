Pâques.. chasse aux œufs dans une chocolaterie Chocolaterie Frigoulette Beaufort-sur-Gervanne

Pâques.. chasse aux œufs dans une chocolaterie

Chocolaterie Frigoulette 9 chemin des Bérangers Beaufort-sur-Gervanne Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 14:00:00

fin : 2026-04-04 17:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Viens avec ton panier et les premiers explorateurs seront gâtés! 3 œufs trouvés = 1 œuf praliné offert

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Chocolaterie Frigoulette 9 chemin des Bérangers Beaufort-sur-Gervanne 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 43 09 75 contact@chocolats-frigoulette.fr

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English :

Bring your basket and the first explorers will be spoiled! 3 eggs found = 1 praline egg free

L’événement Pâques.. chasse aux œufs dans une chocolaterie Beaufort-sur-Gervanne a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme