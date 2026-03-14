Pâques, Chasse aux œufs poétiques

La Riche Indre-et-Loire

Tarif : 6.5 – 6.5 – EUR

6.5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-04-06 10:00:00

fin : 2026-04-06 12:00:00

Date(s) :

2026-04-06

Retrouvez les œufs poétiques dans les jardins pour gagner des œufs en chocolat.

BONUS un œuf d’or sera caché toutes les heures pour une méga surprise !

Dans le logis du poète, vous pourrez profiter d’une pause lectures et gourmande…

Retrouvez les œufs poétiques dans les jardins pour gagner des œufs en chocolat.

BONUS un œuf d’or sera caché toutes les heures pour une méga surprise !

Dans le logis du poète, vous pourrez profiter d’une pause lectures et gourmande… 6.5 .

La Riche 37520 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 37 32 70 demeureronsard@departement-touraine.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Poetic egg hunt!

Find the poem-eggs hidden in the gardens and win real chocolate eggs! But to taste the chocolate, you’ll have to be (a little) poetic?

L’événement Pâques, Chasse aux œufs poétiques La Riche a été mis à jour le 2026-03-14 par Tours Val de Loire Tourisme