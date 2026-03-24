PÂQUES Chasse aux oeufs Saint-Marc-à-Loubaud
PÂQUES Chasse aux oeufs Saint-Marc-à-Loubaud dimanche 5 avril 2026.
PÂQUES Chasse aux oeufs
Saint-Marc-à-Loubaud Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-05
Pâques arrive !
La chasse aux œufs vous attend au lieu dit Puy Lachanaud (zone piétonnière) .
Vente de pâtés berrichons, brioches et cornues.
Concours Beau Panier
Entrée libre Venez nombreux .
Saint-Marc-à-Loubaud 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 21 90 92 cdf.stmarc23@gmail.com
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English : PÂQUES Chasse aux oeufs
L’événement PÂQUES Chasse aux oeufs Saint-Marc-à-Loubaud a été mis à jour le 2026-03-21 par OT Aubusson-Felletin