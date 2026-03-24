PÂQUES Chasse aux oeufs

Saint-Marc-à-Loubaud Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Pâques arrive !

La chasse aux œufs vous attend au lieu dit Puy Lachanaud (zone piétonnière) .

Vente de pâtés berrichons, brioches et cornues.

Concours Beau Panier

Entrée libre Venez nombreux .

Saint-Marc-à-Loubaud 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 21 90 92 cdf.stmarc23@gmail.com

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English : PÂQUES Chasse aux oeufs

L’événement PÂQUES Chasse aux oeufs Saint-Marc-à-Loubaud a été mis à jour le 2026-03-21 par OT Aubusson-Felletin