Pâques Chez “ Les Petites Histoires de Nancyette” atelier des Cot Cot

10 place des Vignerons Uzerche Corrèze

Tarif : 22 – 22 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07

fin : 2026-04-07

Date(s) :

2026-04-07 2026-04-09 2026-04-10 2026-04-14 2026-04-16 2026-04-17

Atelier pour les 8/9 ans, avec au programme

Pour rêver et s’évader, sous l’arbre de Nancyette, viens écouter le conte magique de Pâques “Le pompon du lapin”.

Poursuite de l’aventure avec 3 ateliers créatifs au choix

– Attrape lapin rêve fleuris

– Couronne de printemps

– Lapin disco pailleté

Participation libre.

Réservation obligatoire 06 83 29 15 31 .

10 place des Vignerons Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 29 15 31 celinelissajoux@gmail.com

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English : Pâques Chez “ Les Petites Histoires de Nancyette” atelier des Cot Cot

L’événement Pâques Chez “ Les Petites Histoires de Nancyette” atelier des Cot Cot Uzerche a été mis à jour le 2026-03-15 par Office de Tourisme Terres de Corrèze