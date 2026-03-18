Pâques Chez “ Les Petites Histoires de Nancyette” atelier des Lapinous

10 place des Vignerons Uzerche Corrèze

Tarif : 22 – 22 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07

fin : 2026-04-07

Date(s) :

2026-04-07 2026-04-09 2026-04-10 2026-04-14 2026-04-16

Atelier pour les 3/4/5 ans, avec au programme

Pour rêver et s’évader, sous l’arbre de Nancyette, viens écouter le conte magique de Pâques “Quel drôle d’œuf” et pour prolonger l’aventure, 3 Ateliers créatifs au choix

– Lapin accordéon à suspendre

– Lapin Peinture propre, exploration colorée sans se salir, parfaite pour les petites mains.

– Lapin en céramique à décorer à la peinture vitrail

Participation libre.

Réservation obligatoire 06 83 29 15 31 .

10 place des Vignerons Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 29 15 31 celinelissajoux@gmail.com

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English : Pâques Chez “ Les Petites Histoires de Nancyette” atelier des Lapinous

L’événement Pâques Chez “ Les Petites Histoires de Nancyette” atelier des Lapinous Uzerche a été mis à jour le 2026-03-15 par Office de Tourisme Terres de Corrèze