Pâques Chez “ Les Petites Histoires de Nancyette” atelier des Poussins Uzerche
Pâques Chez “ Les Petites Histoires de Nancyette” atelier des Poussins Uzerche mardi 7 avril 2026.
Pâques Chez “ Les Petites Histoires de Nancyette” atelier des Poussins
10 place des Vignerons Uzerche Corrèze
Tarif : 22 – 22 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07
fin : 2026-04-07
Date(s) :
2026-04-07 2026-04-09 2026-04-10 2026-04-14 2026-04-16 2026-04-17
Atelier pour les 6/7 ans, avec au programme
Pour rêver et s’évader, sous l’arbre de Nancyette, viens écouter le conte magique de Pâques “ Pâcounet” .
Poursuite de l’aventure avec 3 ateliers créatifs au choix
– Marionnette cache-cache poussin
– Couronne de printemps à suspendre à la porte de ta maison
– Guirlande piou piou
Participation libre.
Réservation obligatoire 06 83 29 15 31 .
10 place des Vignerons Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 29 15 31 celinelissajoux@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Pâques Chez “ Les Petites Histoires de Nancyette” atelier des Poussins
L’événement Pâques Chez “ Les Petites Histoires de Nancyette” atelier des Poussins Uzerche a été mis à jour le 2026-03-15 par Office de Tourisme Terres de Corrèze