Pâques chez vos commerçants

Vierzon Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 10:00:00

fin : 2026-04-04 12:30:00

Date(s) :

2026-04-04

Chasse aux oeufs, concours de dessin, déambulation du lapin de pâques, Photo Booth, distribution de friandises.

Chasse aux oeufs, concours de dessin, déambulation du lapin de pâques, Photo Booth, distribution de friandises.

Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 51 47 16

English :

Egg hunt, drawing contest, Easter Bunny walk, Photo Booth, candy distribution.

