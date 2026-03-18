Pâques, chocolats et calvados Lieu-dit La Vigannerie Victot-Pontfol

Pâques, chocolats et calvados

Lieu-dit La Vigannerie Domaine Familial Dupont Victot-Pontfol Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 15:00:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Découvrez les mariages subtils entre chocolat de qualité et calvados d’exception. Monsieur HAMEL, chocolatier artisan, est présent pour vous faire déguster ses créations et vous révéler comment la finesse du calvados sublime les arômes du cacao.

Découvrez les mariages subtils entre chocolat de qualité et calvados d’exception. Monsieur HAMEL, chocolatier artisan, est présent pour vous faire déguster ses créations et vous révéler comment la finesse du calvados sublime les arômes du cacao.

Inscription obligatoire. .

Lieu-dit La Vigannerie Domaine Familial Dupont Victot-Pontfol 14430 Calvados Normandie +33 2 31 63 24 24 tourisme@calvados-dupont.com

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English : Pâques, chocolats et calvados

Discover the subtle marriage between quality chocolate and exceptional calvados. Mr HAMEL, artisan chocolatier, will be on hand to let you taste his creations and reveal how the finesse of calvados enhances the aromas of cocoa.

L’événement Pâques, chocolats et calvados Victot-Pontfol a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Normandie Pays d’Auge