Pâques de choc à Rocamadour ! Rocamadour

Pâques de choc à Rocamadour !

Venez vivre une célébration unique de Pâques au Sanctuaire de Rocamadour avec une chasse aux sportelles ludique et originale

Venez vivre une célébration unique de Pâques au Sanctuaire de Rocamadour avec une chasse aux sportelles ludique et originale. Un moment convivial pour petits et grands dans un cadre exceptionnel. La matinée se poursuivra avec une messe solennelle et un partage de la traditionnelle cloche en chocolat.

Come and experience a unique Easter celebration at the Rocamadour Sanctuary with a fun and original sportelle hunt

