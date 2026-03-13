Pâques de la Ferme Coutançaise traite, petit déjeuner et chasse aux œufs La Frémondière Montcuit
Pâques de la Ferme Coutançaise traite, petit déjeuner et chasse aux œufs La Frémondière Montcuit lundi 6 avril 2026.
Pâques de la Ferme Coutançaise traite, petit déjeuner et chasse aux œufs
La Frémondière Ferme De La Fremondière Montcuit Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-06 07:00:00
fin : 2026-04-06
Date(s) :
2026-04-06
Rendez-vous à la ferme de la Frémondière à Montcuit pour une matinée traite de vaches, petit déjeuner et chasse aux œufs, pour les 3- 12 ans.
Réservation auprès de la ferme Coutançaise 02 50 52 93 46. .
La Frémondière Ferme De La Fremondière Montcuit 50490 Manche Normandie +33 2 50 52 93 46
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English : Pâques de la Ferme Coutançaise traite, petit déjeuner et chasse aux œufs
L’événement Pâques de la Ferme Coutançaise traite, petit déjeuner et chasse aux œufs Montcuit a été mis à jour le 2026-03-13 par Coutances Tourisme