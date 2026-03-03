Pâques en famille à La Ferme de Clossy Lailly-en-Val

Pâques en famille à La Ferme de Clossy

Clossy Lailly-en-Val Loiret

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 10:00:00

fin : 2026-04-06 16:00:00

Date(s) :

2026-04-04

La Ferme de Clossy ouvre ses portes aux familles pour Pâques !

La Ferme de Clossy ouvre ses portes aux familles pour Pâques ! Une immersion pour découvrir le quotidien de la ferme aux côtés de Foued avec les animaux et savourer votre fête de Pâques avec de délicieux fromages artisanaux fabriqués sur place. Venez découvrir la ferme en toute liberté et partager un moment nature en famille.

– Visites libres de la ferme

– Petits ateliers pour les enfants > des ateliers pour perfectionner la formation des petits fermiers biberonnés les chevreaux, nourrissage des animaux, brossage des poneys , chasse aux oeufs et aide au nettoyage des enclos.

– Balade à poney avec sulky

Snacking sur place des frites maison, des grillades fermières, des Pizzas et des crêpes sucrées

Réservation obligatoire 07 49 85 24 64 ou lafermedeclossy@gmail.com 8 .

Clossy Lailly-en-Val 45740 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 49 85 24 64 lafermedeclossy@gmail.com

