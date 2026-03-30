PÂQUES EN FAMILLE AUX CARRASSES

Quarante Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Le Château Les Carrasses vous invite à une journée pensée pour toute la famille une grande chasse aux œufs dans le domaine, suivie d’un déjeuner convivial au restaurant.

Le Château Les Carrasses vous invite à une journée pensée pour toute la famille une grande chasse aux œufs dans le domaine, suivie d’un déjeuner convivial au restaurant.

Au programme

11h chasse aux œufs dans les jardins du château

12h remise d’un lapin en chocolat à chaque enfant

12h30 déjeuner en famille. Menu adulte à 52 € et menu enfant à 19 €

À partir de 15h balade à poney (5 € par enfant)

Les enfants pourront également découvrir la mini-ferme et le potager du domaine, pour une immersion ludique au cœur de la nature. .

Quarante 34310 Hérault Occitanie +33 4 67 00 00 67 resa@lescarrasses.com

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English :

Château Les Carrasses invites you to a day designed for the whole family: a great egg hunt on the estate, followed by a convivial lunch in the restaurant.

L’événement PÂQUES EN FAMILLE AUX CARRASSES Quarante a été mis à jour le 2026-03-26 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN