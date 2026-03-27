Pâques en Famille | Hôtel Chais Monnet & Spa Hôtel Chais Monnet & Spa Cognac

Pâques en Famille | Hôtel Chais Monnet & Spa Hôtel Chais Monnet & Spa Cognac samedi 4 avril 2026.

Pâques en Famille | Hôtel Chais Monnet & Spa

Hôtel Chais Monnet & Spa 50 avenue Paul Firino Martell Cognac Charente

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

sur réservation

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 15:30:00
fin : 2026-04-04 17:00:00

Date(s) :
2026-04-04

Célébrez Pâques en famille à l’hôtel Chais Monnet & Spa !
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Hôtel Chais Monnet & Spa 50 avenue Paul Firino Martell Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 22 32 42  communication@chaismonnethotel.com

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English :

Celebrate Easter with the whole family at Chais Monnet & Spa!

L’événement Pâques en Famille | Hôtel Chais Monnet & Spa Cognac a été mis à jour le 2026-03-27 par Destination Cognac

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