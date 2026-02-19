PÂQUES EN FAMILLE Place de l’Église Lherm
PÂQUES EN FAMILLE Place de l’Église Lherm lundi 6 avril 2026.
PÂQUES EN FAMILLE
Place de l’Église LHERM Lherm Haute-Garonne
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-06 12:00:00
fin : 2026-04-06 18:00:00
Date(s) :
2026-04-06
Les familles se retrouvent pour célébrer ensemble, tandis que les enfants s’élancent avec enthousiasme dans une grande chasse aux œufs pleine de rires et de surprises.
Après cette aventure gourmande, tout le monde se réunit autour d’un repas chaleureux et animé 20 .
Place de l’Église LHERM Lherm 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 6 22 08 74 50 festiviteslhermoises@gmail.com
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English :
Families come together to celebrate, while children enthusiastically embark on a great egg hunt full of laughter and surprises.
L’événement PÂQUES EN FAMILLE Lherm a été mis à jour le 2026-02-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE