PÂQUES EN FAMILLE Place Nationale Jean Jaurès Saint-Gaudens

PÂQUES EN FAMILLE

Place Nationale Jean Jaurès PLACE JEAN JAURÈS Saint-Gaudens Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 12:00:00

fin : 2026-04-04 18:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Une après-midi d’animations pour petits et grands !

Nombreuses animations vous sont proposées pour fêter pâques en famille à Saint-Gaudens ! Attention, les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. .

Place Nationale Jean Jaurès PLACE JEAN JAURÈS Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 94 78 45

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English :

An afternoon of entertainment for young and old!

L’événement PÂQUES EN FAMILLE Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-03-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE