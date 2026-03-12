PÂQUES EN FAMILLE Place Nationale Jean Jaurès Saint-Gaudens
PÂQUES EN FAMILLE Place Nationale Jean Jaurès Saint-Gaudens samedi 4 avril 2026.
PÂQUES EN FAMILLE
Place Nationale Jean Jaurès PLACE JEAN JAURÈS Saint-Gaudens Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 12:00:00
fin : 2026-04-04 18:00:00
Date(s) :
2026-04-04
Une après-midi d’animations pour petits et grands !
Nombreuses animations vous sont proposées pour fêter pâques en famille à Saint-Gaudens ! Attention, les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. .
Place Nationale Jean Jaurès PLACE JEAN JAURÈS Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 94 78 45
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English :
An afternoon of entertainment for young and old!
L’événement PÂQUES EN FAMILLE Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-03-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE