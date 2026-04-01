Pâques en Folie, La Ferme de la Manufacture, Husseren-Wesserling

Pâques en Folie 1 – 8 avril La Ferme de la Manufacture Collectivité européenne d’Alsace

6 € Adulte et Enfant (hors restauration)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-01T12:00:00+02:00 – 2026-04-01T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-08T12:00:00+02:00 – 2026-04-08T17:00:00+02:00

Cette année, au Parc de Wesserling, Pâques en Folie aura pour thématique les fleurs printanières. L’événement se tiendra les 1er, 3, 4, 5, 6 et 8 avril 2026 dans le parc rural de la Ferme de la Manufacture. Tout au long de la semaine, les équipes du Parc vous proposent de nombreuses animations et activités ludiques et manuelles, avec notamment la traditionnelle chasse aux œufs pour les petits… et les grands !

Au programme :

– Chasse aux œufs pour toute la famille ! Des centaines d’œufs en bois sont dissimulés dans le parc rural de la Ferme. Résolvez des énigmes et suivez des indices (pour tous les niveaux) pour trouver ces trésors en bois. Echangez-les ensuite contre un lot d’œufs en chocolat !

– Atelier créatif : fabriquez votre support de plantation pour y ajouter du terreau et une graine de capucine, le but étant d’en prendre soin jusqu’à sa mise en terre. Repartez avec votre création, et emportez votre propre plante !

– Grand jeu sur les fleurs printanières : comment s’appelle la cinquième saison ?

– Zones de jeux : mölkky, pétanque carrée, Kubb, mémory géant… pour s’amuser le temps d’un après-midi avec vos enfants, petits-enfants, neveux, amis… !

Informations pratiques :

Réservation en ligne – Billetterie sur place

Petite restauration sur place : tartes flambées, crêpes, bretzels, boissons chaudes et froides… et goûter du Lièvre de Pâques (un chocolat chaud + une crêpe choco-noisette ou un beignet à la confiture)

La Ferme de la Manufacture Rue de Ranspach – 68470 Husseren-Wesserling Husseren-Wesserling 68470 Collectivité européenne d’Alsace Grand Est [{« type »: « link », « value »: « http://parc-wesserling.fr »}]

Cette année encore, le Parc de Wesserling fête Pâques ! Pour l’occasion, des milliers d’œufs seront cachés dans le parc de la Ferme ! Pâques Parc

Parc de Wesserling