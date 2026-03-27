Pâques en foliiie!!

Place de la Halle Saint-Hernin Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 14:00:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Après-midi de Pâques en foliiie!

Au programme:

-14h à 16h pour les 5 12 ans jeu grandeur nature dans le bourg

-15h à 16h pour les 1 5 ans activités manuelles et création artistique XXL (accompagné d’un adulte)

-16h Goûter intergénérationnel

-17h spectacle de marionnettes le tour du monde de Félix et Croquette

Sur inscription. .

Place de la Halle Saint-Hernin 29270 Finistère Bretagne +33 7 86 76 78 48

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English : Pâques en foliiie!!

L’événement Pâques en foliiie!! Saint-Hernin a été mis à jour le 2026-03-27 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée