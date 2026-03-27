Pâques en foliiie!! Saint-Hernin
Pâques en foliiie!! Saint-Hernin samedi 4 avril 2026.
Pâques en foliiie!!
Place de la Halle Saint-Hernin Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 14:00:00
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Après-midi de Pâques en foliiie!
Au programme:
-14h à 16h pour les 5 12 ans jeu grandeur nature dans le bourg
-15h à 16h pour les 1 5 ans activités manuelles et création artistique XXL (accompagné d’un adulte)
-16h Goûter intergénérationnel
-17h spectacle de marionnettes le tour du monde de Félix et Croquette
Sur inscription. .
Place de la Halle Saint-Hernin 29270 Finistère Bretagne +33 7 86 76 78 48
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English : Pâques en foliiie!!
L’événement Pâques en foliiie!! Saint-Hernin a été mis à jour le 2026-03-27 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée
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