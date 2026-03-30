Pâques en Grand pour les petits et grands aventuriers

Place de la République La Roche-Posay Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-06

Venez célébrer Pâques en famille lors d’un après-midi festif et gourmand !

Les enfants partiront à la chasse aux œufs organisée avec le Rotary Club, tandis que petits et grands pourront se lancer ensemble dans la quête du gros œuf.

Un village enfants sera également installé tout l’après-midi pour profiter d’animations ludiques et conviviales.

Programme

14h00 18h00 Village enfants

14h30 Chasse aux œufs (enfants) avec le Rotary Club

15h30 La quête du gros œuf (en famille) .

Place de la République La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 19 13 00

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English : Pâques en Grand pour les petits et grands aventuriers

L’événement Pâques en Grand pour les petits et grands aventuriers La Roche-Posay a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme & du Thermalisme La Roche Posay