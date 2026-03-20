Pâques en Provence Souvenir Vélocio

Esplanade de la Promenade Sault Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-04

Concentration traditionnelle Pâques-en-Provence rassemble tous les cyclotouristes venus perpétuer une tradition et rendre hommage à Paul de Vivie, alias Vélocio.

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Esplanade de la Promenade Sault 84390 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 68 83 03 88 veloclubsault@gmail.com

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English :

Easter-en-Provence is a traditional gathering of cyclists who have come to perpetuate a tradition and pay tribute to Paul de Vivie, alias Vélocio.

L’événement Pâques en Provence Souvenir Vélocio Sault a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme Intercommunal Ventoux Sud