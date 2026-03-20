Pâques en Provence Souvenir Vélocio Sault
Pâques en Provence Souvenir Vélocio Sault samedi 4 avril 2026.
Pâques en Provence Souvenir Vélocio
Esplanade de la Promenade Sault Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-06
Date(s) :
2026-04-04
Concentration traditionnelle Pâques-en-Provence rassemble tous les cyclotouristes venus perpétuer une tradition et rendre hommage à Paul de Vivie, alias Vélocio.
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Esplanade de la Promenade Sault 84390 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 68 83 03 88 veloclubsault@gmail.com
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English :
Easter-en-Provence is a traditional gathering of cyclists who have come to perpetuate a tradition and pay tribute to Paul de Vivie, alias Vélocio.
L’événement Pâques en Provence Souvenir Vélocio Sault a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme Intercommunal Ventoux Sud