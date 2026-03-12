Pâques en vignes au Château Haut-Claverie CAVE Fargues 4 – 6 avril Réservation: 06.38.57.65.03 Prix: 5€ /adulte Gratuit pour les enfants

Visite et dégustation pour les grands! Chasse aux oeufs pour les petits et pourquoi pas pour les grands !

De 10h30 à 18h30

19/20 et 21 Avril: visite et dégustation pour les grands !

20 et 21 Avril: chasse aux oeufs pour les petits et pourquoi pas pour les grands !

Petits et grands, venez découvrir l’histoire de notre Domaine, en passant un moment convivial, amusant, dans une ambiance familiale et en toute simplicité.

La famille SENDREY vous accueille sur la propriété pour une visite du chai, suivie d’une dégustation de:

Graves Rouge, Bordeaux Sec, Bordeaux Rosé, Sauternes, Moelleux, et Sangria au Sauternes.

5€/Adulte Gratuit pour les enfants

Réservation: 06.38.57.65.03

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-04T10:30:00.000+02:00

Fin : 2026-04-06T18:30:00.000+02:00

0638576503 vignoblesendrey@free.fr

CAVE 3 IMPASSE Thibaut 33210 Fargues Fargues 33210 Gironde



