Pâques en vignes au château Haut-Claverie Le Pouy Fargues

Pâques en vignes au château Haut-Claverie

Le Pouy Château Haut-Claverie Fargues Gironde

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-04

4/5 et 6 Avril: visite et dégustation pour les grands!

5 et 6 Avril: chasse aux oeufs pour les petits et pourquoi pas pour les grands !!!

(Si le temps n’est pas favorable, nous chercherons les oeufs dans le chai, entre les cuves, les barriques…)

Petits et grands, venez découvrir l’histoire de notre Domaine, en passant un moment convivial , amusant, dans une ambiance familiale et en toute simplicité.

La famille SENDREY vous accueille sur la propriété pour une visite du chai suivie d’une dégustation de Graves Rouge, Bordeaux Sec, Bordeaux Rosé, Sauternes, Moelleux, et Sangria au Sauternes.

Réservation conseillée. .

Le Pouy Château Haut-Claverie Fargues 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 57 65 03 vignoblesendrey@free.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Pâques en vignes au château Haut-Claverie

L’événement Pâques en vignes au château Haut-Claverie Fargues a été mis à jour le 2026-03-13 par La Gironde du Sud