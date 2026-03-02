Pâques Hachette Le Printemps s’empare de Beauvais ! Beauvais

Pâques Hachette Le Printemps s’empare de Beauvais !

Place Jeanne Hachette Beauvais Oise

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 14:00:00

fin : 2026-04-04 19:30:00

Date(s) :

2026-04-04

Le samedi 4 avril, la place Jeanne Hachette se pare de ses plus belles couleurs pour accueillir Pâques Hachette . De 14h à 19h30, venez célébrer le retour des beaux jours au cœur de la capitale de l’Oise lors d’une après-midi festive et entièrement gratuite.

Place Jeanne Hachette Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France

English :

On Saturday, April 4, Place Jeanne Hachette will be decked out in its finest colors to welcome Easter Hachette . From 2pm to 7:30pm, come and celebrate the return of fine weather to the heart of the capital of the Oise region during a festive afternoon, entirely free of charge.

