Pâques Instantanés au Marché ! Marché Central Royan

Pâques Instantanés au Marché !

Marché Central 72 rue Pierre Loti Royan Charente-Maritime

Début : 2026-04-04 09:00:00

fin : 2026-04-05 13:00:00

2026-04-04

Faites-vous photographier par Claude Valle au centre du marché dans un décor de Pâques et repartez avec votre souvenir numérique.

Marché Central 72 rue Pierre Loti Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

English :

Have your photo taken by Claude Valle in the center of the market in an Easter setting, and leave with your own digital souvenir.

