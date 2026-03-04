Pâques Instantanés au Marché ! Marché Central Royan
Pâques Instantanés au Marché ! Marché Central Royan samedi 4 avril 2026.
Pâques Instantanés au Marché !
Marché Central 72 rue Pierre Loti Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 09:00:00
fin : 2026-04-05 13:00:00
Date(s) :
2026-04-04
Faites-vous photographier par Claude Valle au centre du marché dans un décor de Pâques et repartez avec votre souvenir numérique.
.
Marché Central 72 rue Pierre Loti Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 48 78 24 marcheroyan@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Have your photo taken by Claude Valle in the center of the market in an Easter setting, and leave with your own digital souvenir.
L’événement Pâques Instantanés au Marché ! Royan a été mis à jour le 2026-03-04 par Mairie de Royan