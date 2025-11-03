Pâques night Plonévez-du-Faou
Pâques night Plonévez-du-Faou dimanche 5 avril 2026.
Pâques night
Salle Ar Veilh Plonévez-du-Faou Finistère
Début : 2026-04-05 19:30:00
2026-04-05
Comme chaque année, à l’occasion du week-end de Pâques, l’Association Temps Lié et Les Gars de Plonévez se réunissent pour organiser une belle soirée .
Rendez-vous le 05 avril 2026 à partir de 19h30
> Salle Ar Veilh à Plonevez-du-Faou
> Association Temps Lié x Gars De Plonévez .
Salle Ar Veilh Plonévez-du-Faou 29530 Finistère Bretagne
