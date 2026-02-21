Pâques Orthodoxe & Chants Traditionnels Ukrainiens église St Philippe du Roule Paris

Chants de Pâques Orthodoxe & Chants Traditionnels Ukrainiens

par « MusiQuinte » Choeur de Chambre Professionnel Orthodoxe : Chanteurs Professionnels Russes & Ukrainiens

Ensemble vocal constitué par les chanteurs et chanteuses de l’Opéra de Kiev, Cathédrales Russes de Paris… L’histoire de l’ensemble a commencé en France en septembre 2022. Au début de la guerre en Ukraine, les chanteurs ont été obligés de quitter l’Ukraine pour protéger leurs vies et leurs familles. Voulant reprendre des activités pour promouvoir la musique sacrée et populaire ukrainienne à Paris en concerts, ils ont été rejoints depuis, par des chanteurs Russes des différents chœurs Orthodoxes Parisiens.

Le dimanche 05 avril 2026

de 16h00 à 17h00

payant

Les Concerts ne Sont Pas Gratuits

Un Don Respectueux de 8€ par personne vous sera demandé sur place en espèce (pas de Carte Bancaire).

Public jeunes et adultes.

église St Philippe du Roule 154 rue du Fbg St Honoré 75008 Paris

https://www.eventbrite.fr/e/1983602181522?aff=oddtdtcreator



