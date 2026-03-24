Pâques, Parc Botanique de Haute Bretagne Parc Botanique de Haute Bretagne Le Châtellier

Pâques, Parc Botanique de Haute Bretagne

Parc Botanique de Haute Bretagne Lieu-dit La Folletière Le Châtellier Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 11:00:00

fin : 2026-04-06 18:00:00

Date(s) :

2026-04-04 2026-04-05 2026-04-06

Découvrez notre nouveau jeu de Pâques et menez l’enquête pour découvrir qui a volé les œufs des animaux !

Ce jeu de piste naturaliste a été pensé pour sensibiliser petits et grands à la vie des petites bêtes. Une fois leur mission menée à bien, les enfants recevront une récompense chocolatée. Les chiens tenus en laisse sont les bienvenus ! .

Parc Botanique de Haute Bretagne Lieu-dit La Folletière Le Châtellier 35133 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 95 48 32

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English :

L’événement Pâques, Parc Botanique de Haute Bretagne Le Châtellier a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne