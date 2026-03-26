Pâques Taurines à Mugron RDV Office de Tourisme Dax
Pâques Taurines à Mugron RDV Office de Tourisme Dax lundi 6 avril 2026.
Pâques Taurines à Mugron
RDV Office de Tourisme 11 Cours Maréchal Foch Dax Landes
Tarif : 70 – 70 – 70 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-06
fin : 2026-04-06
Date(s) :
2026-04-06
Profitez d’une sortie organisée à Mugron, avec transport inclus, pour un lundi de Pâques taurin. Un voyage au cœur du folklore et des traditions locales, un rendez-vous festif et convivial !
Profitez d’une sortie organisée à Mugron, avec transport inclus, pour un lundi de Pâques taurin. Un voyage au cœur du folklore et des traditions locales, un rendez-vous festif et convivial !
Au programme
12h00 départ en bus depuis l’office de tourisme de Dax
Pause repas 2 menus au choix au moment de la réservation, voir détails ci-dessous.
16h30 Novilla piquée Desafio Sanchez Arjona/Mayoral pour Raquel Martin, Mario Vilau et Eduardo Ruiz des Velasco
20h00 retour du bus à Dax
Menu de l’afición paëlla + pastis et sa crème anglaise + café (vin et spiritueux en supplément sur place)
Menu Premium Croustillant de ris d’agneau aux senteurs des bois + poule au pot et ses légumes, sauce tomate + cheesecake aux agrumes + café (vin et spiritueux en supplément sur place) .
RDV Office de Tourisme 11 Cours Maréchal Foch Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 86 86 pena-taurine-mugronnaise@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Pâques Taurines à Mugron
Take advantage of an organized outing to Mugron, with transport included, for a bullfighting Easter Monday. A trip to the heart of local folklore and traditions, a festive and convivial rendez-vous!
L’événement Pâques Taurines à Mugron Dax a été mis à jour le 2026-03-19 par OT Grand Dax
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