Pâques Taurines à Mugron RDV Office de Tourisme Dax

Pâques Taurines à Mugron

RDV Office de Tourisme 11 Cours Maréchal Foch Dax Landes

Tarif : 70 – 70 – 70 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-06

Profitez d’une sortie organisée à Mugron, avec transport inclus, pour un lundi de Pâques taurin. Un voyage au cœur du folklore et des traditions locales, un rendez-vous festif et convivial !

Profitez d’une sortie organisée à Mugron, avec transport inclus, pour un lundi de Pâques taurin. Un voyage au cœur du folklore et des traditions locales, un rendez-vous festif et convivial !

Au programme

12h00 départ en bus depuis l’office de tourisme de Dax

Pause repas 2 menus au choix au moment de la réservation, voir détails ci-dessous.

16h30 Novilla piquée Desafio Sanchez Arjona/Mayoral pour Raquel Martin, Mario Vilau et Eduardo Ruiz des Velasco

20h00 retour du bus à Dax

Menu de l’afición paëlla + pastis et sa crème anglaise + café (vin et spiritueux en supplément sur place)

Menu Premium Croustillant de ris d’agneau aux senteurs des bois + poule au pot et ses légumes, sauce tomate + cheesecake aux agrumes + café (vin et spiritueux en supplément sur place) .

RDV Office de Tourisme 11 Cours Maréchal Foch Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 86 86 pena-taurine-mugronnaise@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Pâques Taurines à Mugron

Take advantage of an organized outing to Mugron, with transport included, for a bullfighting Easter Monday. A trip to the heart of local folklore and traditions, a festive and convivial rendez-vous!

L’événement Pâques Taurines à Mugron Dax a été mis à jour le 2026-03-19 par OT Grand Dax