Paques XXL Structures gonflables et jeux en bois

Léré Cher

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-04 14:00:00

fin : 2026-04-06 19:00:00

Date(s) :

2026-04-04

2ème édition des structures gonflables et de jeux XXL en bois à Léré

Rendez-vous SAMEDI 04, DIMANCHE 05 et LUNDI 06 AVRIL au gymnase et à la salle des fêtes Jacques Martel pour s’amuser en famille

Snack sucré et buvette sur place

2ème édition des structures gonflables et de jeux XXL en bois à Léré

Rendez-vous SAMEDI 04, DIMANCHE 05 et LUNDI 06 AVRIL au gymnase et à la salle des fêtes Jacques Martel pour s’amuser en famille

Snack sucré et buvette sur place 0 .

Léré 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 6 79 22 79 80

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English :

2nd edition of inflatables and XXL wooden games in Léré?

See you on SATURDAY 04, SUNDAY 05 and MONDAY 06 APRIL at the Jacques Martel gymnasium and village hall for family fun

Sweet snacks and refreshments on site ???

L’événement Paques XXL Structures gonflables et jeux en bois Léré a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de tourisme du Grand Sancerrois