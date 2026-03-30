PÂQUETTE À L’EVS DE NEFFIÈS

Place de l’ancien couvent Neffiès Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-06

On fête Pâques ensemble ! Que vous soyez expert pour manger des chocolats ou juste là pour la convivialité, rejoignez-nous pour un repas festif et convivial sur la place de la mairie à 11h. Au programme: chasse aux œufs et repas partagé tous ensemble !

On fête Pâques ensemble ! Que vous soyez expert pour manger des chocolats ou juste là pour la convivialité, rejoignez-nous pour un repas festif et convivial sur la place de la mairie à 11h. Au programme: chasse aux œufs et repas partagé tous ensemble ! .

Place de l’ancien couvent Neffiès 34320 Hérault Occitanie +33 6 47 91 97 81 royaumeactivites@gmail.com

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English :

Celebrating Easter together! Whether you’re an expert at eating chocolates or just here for the conviviality, join us for a festive and convivial meal on the Place de la Mairie at 11am. The program includes an egg hunt and a shared meal!

L’événement PÂQUETTE À L’EVS DE NEFFIÈS Neffiès a été mis à jour le 2026-03-27 par 34 OT AVANT-MONTS