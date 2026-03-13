PÂQUETTE A L’OULIBO

4 Hameau de Cabezac Bize-Minervois Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06 10:00:00

fin : 2026-04-06 18:00:00

Date(s) :

2026-04-06

Tout au long de la journée, de nombreuses animations seront proposées dans l’oliveraie et autour du moulin

– Marché aux plantes

– Ferme pédagogique

– Dégustation de vins et de produits du terroir

– Ateliers pédagogiques autour du sol et des plantes ; taille de l’olivier, potager parent/enfant, plantation de semis, fabrication de pièges à mouche

– Ateliers créatifs origami de Pâques, confection de bouquets de fleurs, peinture sur pots de fleurs, atelier de pâtisserie

– Mythologie des plantes et fabrication de jouets naturels

– Stand de massages

– Jeux traditionnels quilles et pétanque

– Glaces au lait de brebis

– Grande chasse aux oeufs

– Réalisation de la plus grande tartine au monde

13h pique-nique sous les oliviers

Pensez à réserver votre panier pique-nique.

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4 Hameau de Cabezac Bize-Minervois 11120 Aude Occitanie +33 4 68 41 95 84

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English :

Throughout the day, there will be numerous activities in the olive grove and around the mill:

– Plant market

– Educational farm

– Tasting of local wines and products

– Educational workshops on soil and plants: olive tree pruning, parent/child vegetable gardening, planting seedlings, making fly traps, etc

– Creative workshops: Easter origami, flower bouquet making, flowerpot painting, pastry-making workshop

– Plant mythology and natural toy-making

– Massage booth

– Traditional games: bowling and pétanque

– Ewe’s milk ice cream

– Big egg hunt

– Creation of the world’s largest tartine

1pm: picnic under the olive trees

Remember to reserve your picnic basket.

L’événement PÂQUETTE A L’OULIBO Bize-Minervois a été mis à jour le 2026-03-13 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Côte du Midi