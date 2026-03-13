PÂQUETTE A L’OULIBO Bize-Minervois
PÂQUETTE A L’OULIBO Bize-Minervois lundi 6 avril 2026.
PÂQUETTE A L’OULIBO
4 Hameau de Cabezac Bize-Minervois Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-06 10:00:00
fin : 2026-04-06 18:00:00
Date(s) :
2026-04-06
Tout au long de la journée, de nombreuses animations seront proposées dans l’oliveraie et autour du moulin
– Marché aux plantes
– Ferme pédagogique
– Dégustation de vins et de produits du terroir
– Ateliers pédagogiques autour du sol et des plantes ; taille de l’olivier, potager parent/enfant, plantation de semis, fabrication de pièges à mouche
– Ateliers créatifs origami de Pâques, confection de bouquets de fleurs, peinture sur pots de fleurs, atelier de pâtisserie
– Mythologie des plantes et fabrication de jouets naturels
– Stand de massages
– Jeux traditionnels quilles et pétanque
– Glaces au lait de brebis
– Grande chasse aux oeufs
– Réalisation de la plus grande tartine au monde
13h pique-nique sous les oliviers
Pensez à réserver votre panier pique-nique.
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4 Hameau de Cabezac Bize-Minervois 11120 Aude Occitanie +33 4 68 41 95 84
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English :
Throughout the day, there will be numerous activities in the olive grove and around the mill:
– Plant market
– Educational farm
– Tasting of local wines and products
– Educational workshops on soil and plants: olive tree pruning, parent/child vegetable gardening, planting seedlings, making fly traps, etc
– Creative workshops: Easter origami, flower bouquet making, flowerpot painting, pastry-making workshop
– Plant mythology and natural toy-making
– Massage booth
– Traditional games: bowling and pétanque
– Ewe’s milk ice cream
– Big egg hunt
– Creation of the world’s largest tartine
1pm: picnic under the olive trees
Remember to reserve your picnic basket.
L’événement PÂQUETTE A L’OULIBO Bize-Minervois a été mis à jour le 2026-03-13 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Côte du Midi