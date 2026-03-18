PÂQUETTE AU JOUNIÉ La Salvetat-sur-Agout
PÂQUETTE AU JOUNIÉ La Salvetat-sur-Agout lundi 6 avril 2026.
PÂQUETTE AU JOUNIÉ
Hameau du Jounié La Salvetat-sur-Agout Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-06
fin : 2026-04-06
Date(s) :
2026-04-06
Pâquette au Jounié, Chasse aux oeufs, Omelette pascale, Cuisson du pain
Venez nous retrouver pour fêter Pâques autour de producteurs , cuisson et vente de pain dans le four banal, chasse aux oeufs, tombola , buvette , crêpes ,omelette pascale .
Hameau du Jounié La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie +33 6 20 83 01 77 lesamisdujounie@gmail.com
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English :
Pâquette au Jounié, Egg hunt, Easter omelette, Bread baking
L’événement PÂQUETTE AU JOUNIÉ La Salvetat-sur-Agout a été mis à jour le 2026-03-14 par 34 ADT34