PÂQUETTE AU JOUNIÉ

Hameau du Jounié La Salvetat-sur-Agout Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-06

Pâquette au Jounié, Chasse aux oeufs, Omelette pascale, Cuisson du pain

Venez nous retrouver pour fêter Pâques autour de producteurs , cuisson et vente de pain dans le four banal, chasse aux oeufs, tombola , buvette , crêpes ,omelette pascale .

Hameau du Jounié La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie +33 6 20 83 01 77 lesamisdujounie@gmail.com

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English :

Pâquette au Jounié, Egg hunt, Easter omelette, Bread baking

L’événement PÂQUETTE AU JOUNIÉ La Salvetat-sur-Agout a été mis à jour le 2026-03-14 par 34 ADT34