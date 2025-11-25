Par amour du risque – avec Gaëlle Gauthier et Arnaud Gidoin Compagnie du Café-Théâtre Nantes

Par amour du risque – avec Gaëlle Gauthier et Arnaud Gidoin Compagnie du Café-Théâtre Nantes mardi 25 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-25 20:30 –

Gratuit : non 18 € / 23 € 18 € / 23 € BILLETTERIES :02 40 89 65 01 (Compagnie du Café-Théâtre)sur nantes-spectacles.com Tout public

Comédie Si on peut rire de tout dans la vie, peut-on parler de tout dans un couple ?Pour tendre vers l’harmonie, les experts avertis conseillent aux couples qui veulent durer dans le temps de se risquer à aborder tous les sujets sensibles et de n’avoir aucun tabou.Gaëlle et Arnaud, qui ont l’amour du risque, ont ainsi décidé d’écouter ces experts et d’aborder tous les sujets qui fâchent.Des ex à la sexualité, de l’éducation des enfants aux problèmes de prostate, tout y passe !Mais est-il toujours bon de prendre des risques en amour ?Arnaud et Gaëlle seront ils encore ensemble à l’issue de la représentation ?Vous aurez la réponse en venant découvrir ce nouveau spectacle hilarant. Représentations les 25 et 26 novembre 2025 à 20h30

Compagnie du Café-Théâtre Centre-ville Nantes 44000

02 40 89 65 01 http://www.nantes-spectacles.com infos@lacompagnieducafetheatre.fr 02 40 89 65 01 https://nantes-spectacles.com/