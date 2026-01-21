Par coeur Maison des Arts Allonnes

Par coeur

Maison des Arts 18 Rue Georges Bizet Allonnes Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-09 18:30:00

fin : 2026-02-09 20:00:00

Date(s) :

2026-02-09

Audition des élèves de l’établissement de l’enseignement artistique

Audition des élèves de l’établissement de l’enseignement artistique .

Maison des Arts 18 Rue Georges Bizet Allonnes 72700 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 80 48 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Audition of students from the art school

L’événement Par coeur Allonnes a été mis à jour le 2026-01-21 par CDT72