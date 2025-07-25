Par-delà les silences Séance du Ciné-Club du Perche Rémalardais Place du Champ de Foire Rémalard en Perche

Par-delà les silences Séance du Ciné-Club du Perche Rémalardais

Place du Champ de Foire Espace Octave Mirbeau Rémalard en Perche Orne

Début : 2026-02-13 20:30:00

fin : 2026-02-13

2026-02-13

Documentaire de Francois Royet.

Un film sur la création autour du travail du peintre Charles Belle. Le tournage de mon film a duré seize années. Seize années au coeur de l’atelier du peintre, en immersion totale dans les méandres complexes de la création. J’ai suivi Charles Belle, j’ai parcouru sa solitude, ses doutes, sa puissance et le vide qui précède l’oeuvre, auquel l’artiste doit se mesurer au risque de s’y perdre. J’ai filmé les moments où le doute s’invite mais où l’engagement est absolu .

Pratique à l’Espace Octave Mirbeau Place du Champ de Foire à Rémalard.

Cartes d’adhésions en vente à l’Office de Tourisme Cœur du Perche (40€ pour 12 séances & 25€ pur 5 séances gratuit pour les moins de 16 ans). .

