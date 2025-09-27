« Par-delà l’impossible » Gala international de Magie Troyes

Un plateau d’exception



Ce spectacle prestigieux accueillera, entre autres les artistes primés lors des derniers Championnats du Monde de Magie à Turin, véritables maîtres de l’illusion

– Calista, 3e prix en magie générale, vous transportera dans un univers poétique et mystérieux où chaque geste devient enchantement.

– Mortenn Christiansen, champion du monde en magie parlée, mêle humour, narration et illusion dans une performance aussi brillante qu’inattendue.

– Francesco Della Bona, champion du monde de manipulation et Grand Prix toutes catégories confondues, repousse les limites du réel avec une virtuosité qui laisse sans voix.



« Par-delà l’impossible » n’est pas seulement un spectacle, c’est une célébration de l’art magique dans sa forme la plus pure. Des artistes venus des quatre coins du monde, des numéros inédits, une mise en scène spectaculaire… tout est réuni pour vous faire vivre une soirée mémorable. .

Théâtre de Champagne Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 40 15 55

