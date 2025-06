Par Excellence New York 26 juin 2025

Par Excellence New York Jeudi 26 juin, 01h00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-06-26T01:00:00.000-04:00

Fin : 2025-06-26T04:00:00.000-04:00

1

https://www.hecalumni.fr/en/event/register-now-for-our-hec-alumni-new-york-summer-party/2025/06/22/12605

Par Excellence 344 Bowery New York 10012 NEW YORK New York 10012 New York County