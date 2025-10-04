Par ici la bonne soupe et vive les pommes ! Médiathèque Jo Fourn/Europe Brest

Par ici la bonne soupe et vive les pommes ! Samedi 4 octobre, 12h00 Médiathèque Jo Fourn/Europe Finistère

Venez goûter les soupes et la compote de pommes concoctées par des habitantes et habitants avec des fruits et légumes donnés par les partenaires Vert le jardin, le réseau Biocoop et iCCi.

Médiathèque Jo Fourn/Europe Rue Sisley 29200 Brest

Biblis en folie 2025

