Par ici la bonne soupe ! Saint-Aubin-Château-Neuf Le Val d’Ocre

Par ici la bonne soupe !

Saint-Aubin-Château-Neuf Grange du Moulin du Berceau Le Val d’Ocre Yonne

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 12:00:00

fin : 2025-12-07 14:00:00

Date(s) :

2025-12-07

Concours et dégustation de soupes et de petits gâteaux de Noël. Inscription aux concours avant le 30 novembre. Fabrication et cuisson de pain dans le four à bois. .

Saint-Aubin-Château-Neuf Grange du Moulin du Berceau Le Val d’Ocre 89110 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 02 26 69 06 collectifmusiquesetdanses@gmail.com

English : Par ici la bonne soupe !

L’événement Par ici la bonne soupe ! Le Val d’Ocre a été mis à jour le 2025-12-02 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !