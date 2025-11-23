Par Krizo Théâtre Germinal Cerdon
Par Krizo Théâtre Germinal Cerdon dimanche 23 novembre 2025.
Par Krizo Théâtre Germinal
8 Impasse du Stade Cerdon Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-11-23 16:00:00
fin : 2025-11-23
Date(s) :
2025-11-23
– Par l’association Sarcelle et Boud’ficelle
Comme si le temps n’avait pas changé, les luttes sociales et humaines restent les mêmes. Voici une histoire de mineurs. Voici une histoire de lutte sur fond de crise industrielle. Voici une histoire d’amour au fond d’un trou.
Le Krizo Théâtre s’empare de cette œuvre du patrimoine français pour remettre un nouveau regard, différent, autrement, mais toujours engagé, avec du rire et du sourire (sans oublier les séquences émotions…) .
8 Impasse du Stade Cerdon 45620 Loiret Centre-Val de Loire ehcel@wanadoo.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Par Krizo Théâtre Germinal Cerdon a été mis à jour le 2025-11-07 par OT SULLY-SUR-LOIRE