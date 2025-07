Par la montagne « Spectacles de Grands Chemins » Ax-les-Thermes

Départ Télécabine Ax-les-Thermes Ariège

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Télécabine A/R Formule 2

Départ 8h30/Retour 16h30

Début : Samedi 2025-07-26 08:30:00

fin : 2025-07-26

2025-07-26

PAR LA MONTAGNE

Laissez-vous porter sur les hauteurs de Bonascre pour découvrir la Cie « Kiroul » et son spectacle Jours.

Télécabine A/R Formule 1 Départ 8h30/Retour 11h30 4 €, A/R Formule 2 Départ 8h30/Retour 16h30 8 €

Départ Télécabine Ax-les-Thermes 09110 Ariège Occitanie +33 5 61 64 38 00

English : On the mountain: « Spectacles de Grands Chemins

BY THE MOUNTAIN:

Let yourself be carried to the heights of Bonascre to discover the Cie « Kiroul » and its show Jours.

Gondola: Return ticket Formule 1 Departure 8:30 am/Return 11:30 am: 4 €, Return ticket Formule 2 Departure 8:30 am/Return 4:30 pm: 8 €.

German :

DURCH DIE BERGE

Lassen Sie sich auf die Anhöhen von Bonascre tragen, um die Cie « Kiroul » und ihre Show Jours zu entdecken.

Seilbahn: A/R Formel 1 Abfahrt 8.30 Uhr/Rückfahrt 11.30 Uhr: 4 ?, A/R Formel 2 Abfahrt 8.30 Uhr/Rückfahrt 16.30 Uhr: 8 ?

Italiano :

DALLA MONTAGNA:

Lasciatevi trasportare sulle alture di Bonascre per scoprire il Cie « Kiroul » e il suo spettacolo Jours.

Cabinovia: Biglietto andata e ritorno Formula 1 Partenza 8.30/ritorno 11.30: ? 4, Biglietto andata e ritorno Formula 2 Partenza 8.30/ritorno 16.30: ? 8

Espanol : En la montaña: « Spectacles de Grands Chemins

POR LA MONTAÑA

Déjese llevar a las alturas de Bonascre para descubrir la Cie « Kiroul » y su espectáculo Jours.

Telecabina: Billete de ida y vuelta Formule 1 Salida 8.30 h/Vuelta 23.30 h: 4 €, Billete de ida y vuelta Formule 2 Salida 8.30 h/Vuelta 16.30 h: 8 €.

