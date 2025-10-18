PAR LE BOUT DU NEZ – MAISON POUR TOUS St Leu La Foret

PAR LE BOUT DU NEZ Début : 2025-10-18 à 20:30. Tarif : – euros.

LA TROUPE DU RHUM et LES FEUILLES D’ORPrésententPAR LE BOUT DU NEZ Une comédie de Matthieu Delaporte et Alexandre De La PatellièreD’après “El Electo” de Ramón MadaulaMise en scène et interprétation Claire Tuloup-Duthieuw et Denis DuthieuwAlors qu’il doit prononcer son discours d’investiture, le tout nouveau président de la République est pris d’une absurde démangeaison nasale. Incapable de prendre la parole en public sans se ridiculiser, il est contraint de rencontrer une célèbre psychiatre. Malgré son rejet et sa méfiance pour tout ce qui touche à la psychanalyse, le tribun va devoir se confier… Ils n’ont qu’une heure : ça tombe bien, c’est la durée d’une séance. Alors que le temps presse, et que les secrets remontent à la surface, les deux protagonistes se lancent dans un duel où chacun essaye de prendre le pouvoir.Les Comédiens et Metteurs en scèneClaire et Denis DUTHIEUWDepuis 2005 ils se partagent l’affiche en duo. On a pu les voir ensemble à 5 reprises au Festival Off d’Avignon et régulièrement à travers la France dans “Couple ouvert à deux battants” de Dario Fo et Franca Rame, “George & Alfred” de Marie-Françoise Hans, “Nuit Chaude” de Gildas Bourdet, “Couple en danger” d’Eric Assous, “Deux sur la balançoire” de William Gibson, “Tout autour de la mer”, une grande aventure maritime, La Folle Journée de Maître La Brige , d’après Georges Courteline et Georges Feydeau dans une adaptation de Luc Girerd, Les Murs ont des Oreilles , une comédie d’après Gildas Bourdet, Raymond Devos…, La porte à côté de Fabrice Roger-Lacan. Aujourd’hui ils interprètent et mettent en scène Par le bout du nez de Matthieu Delaporte et Alexandre De La Patellière.Les auteursMatthieu Delaporte est né le 2 septembre 1971 à Neuilly-sur-Seine. Scénariste, réalisateur et dramaturge français, il a commencé par faire des études d’histoire puis Sciences Po. Il écrit et réalise un court métrage intitulé Musique de chambre qui est sélectionné et primé dans de nombreux festivals. Plus tard, il rencontre Alexandre de La Patellière, avec qui il débute une collaboration fructueuse.Alexandre de la Patellière est né le 24 juin 1971 . Fils du réalisateur Denys de la Patellière, il débute sa carrière cinématographique comme assistant réalisateur, puis comme script-doctor. Entre 1995 et2001 il est le directeur du développement des longs-métrages chez RF2K, auprès de Dominique Farrugia et Olivier Granier. Il rejoint Method Films & Onyx Films,la société de production d’Aton Soumache, pour travailler avec Matthieu Delaporte à la conception et l’écriture de Renaissance, de Christian Volckman.Ensemble ils vont écrire de nombreuses séries et films, comme Les Parrains, Skyland, RTT…C’est avec Le Prénom (2012), coréalisé avec son acolyte Alexandre de La Patellière, qu’il connaît la consécration. Adaptation d’une pièce de théâtre qu’ils avaient coécrite, ce film réunit Patrick Bruel et Valérie Benguigui. Le Prénom remporte un succès public et critique retentissant, devenant rapidement une référence de la comédie française.Forts de cette réussite, les deux acolytes collaborent sur d’autres projets, parmi lesquels Un Illustre Inconnu (2014) où Mathieu Kassovitz livre une prestation remarquable. Par ailleurs, les deux amis continuent à s’investir dans le théâtre avec des pièces telles que Un Dîner d’adieu (2014), Tout ce que vous voulez (2016), qui rencontre également un bel accueil, et Par le bout du nez (2020). Ensuite, il travaille sur des projets ambitieux comme 3 jours max (2023),qui marque un retour à la comédie grand public, toujours en collaboration avec son partenaire de création. En 2024, il travaille sur Le Comte de Monte-Cristo, toujours avec Alexandre de La Patellière, qui est un énorme succès critique et commercial. En 2025, ils signent ensemble le scénario du prochain film d’animation d’Astérix qui sortira en 2026, Astérix, Le Royaume de Nubie .

MAISON POUR TOUS 64 RUE DU CHÂTEAU 95320 St Leu La Foret 95