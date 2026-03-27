Par le pouvoir du manga Bibliothèque municipale Pôle Culturel Usine électrique Allauch

Par le pouvoir du manga

Du 01/04 au 25/04/2026 le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi.

Du mardi au vendredi ouvert de 10h à 18h

le samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h. Bibliothèque municipale Pôle Culturel Usine électrique 164 Avenue du Général de Gaulle Allauch Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-04-01

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-01

Découvrez la culture manga dans toute sa splendeur en présence de la dessinatrice Elsa Brants. Une exposition qui entre dans le cadre de la programmation Escales au Japon !

Retrouvez l’exposition Par le pouvoir du manga , par La Bulle exposition, à la Bibliothèque municipale, du 1er au 25 avril. Pour l’occasion, la dessinatrice Elsa Brants vous parle de la culture manga et vous entraîne à la découverte de ce pilier de la littérature japonaise. Découvrez mangas et bandes dessinées étrangères, et échangez sur les idées reçues et les divers phénomènes mangas. À cette occasion, tous les documents référencés au catalogue de la Bibliothèque sur la thématique du Japon seront mis en valeur pour une véritable exposition immersive. .

Bibliothèque municipale Pôle Culturel Usine électrique 164 Avenue du Général de Gaulle Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 10 49 20 tourisme@allauch.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover manga culture in all its splendor in the presence of artist Elsa Brants. This exhibition is part of the Escales au Japon program!

L’événement Par le pouvoir du manga Allauch a été mis à jour le 2026-03-24 par Maison du Tourisme d’Allauch