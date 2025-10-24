Par le pouvoir du manga ! Médiathèque Henri Vincenot Venarey-les-Laumes
Par le pouvoir du manga ! Médiathèque Henri Vincenot Venarey-les-Laumes vendredi 24 octobre 2025.
Par le pouvoir du manga !
Médiathèque Henri Vincenot 5 bis Avenue de Dijon Venarey-les-Laumes Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-24
fin : 2025-11-26
Date(s) :
2025-10-24
Exposition Par le pouvoir du manga !
Longtemps associé à une forme de sous-culture, le manga a aujourd’hui toute sa place en France.Héritier de nombreuses traditions japonaises, il est un des segments d’une culture foisonnante de pratiques dont il s’inspire et qu’il inspire lui-même en retour. Pourtant beaucoup d’idées reçues tenaces entretiennent encore l’incompréhension d’une partie du public français pour ce type de bande-dessinée. A partir de 12 ans. .
Médiathèque Henri Vincenot 5 bis Avenue de Dijon Venarey-les-Laumes 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 96 85 23 mediatheque@cc-alesia-seine.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Par le pouvoir du manga ! Venarey-les-Laumes a été mis à jour le 2025-10-13 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)