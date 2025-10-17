Par les bouches Théâtre culinaire Centre Henri-Queffélec Gouesnou

Centre Henri-Queffélec 315 Rue de Reichstett Gouesnou Finistère

2025-10-17 19:00:00

2025-10-17 20:00:00

2025-10-17

Troisième volet du triptyque culinaire de la compagnieDérézo (Brest), c’est un spectacle mis en scène autour d’un dîner des plus singuliers.

Deux interprètes-cuisiniers-toqués vous invitent dans leur cuisine. Autour d’un comptoir de bois en forme de bouche géante, vous êtes quarante, vous êtes assis et vous vous préparez à entendre une histoire culinaire, de la naissance à la mort, de cet organe dont nous sommes tous pourvus et dont on ne parle que rarement la bouche ! Inventés en complicité avec l’autrice culinaire Miske Alhaouthou, mets et boissons composent un paysage gustatif, magnifiés par des textes du répertoire classique comme contemporain. Piochant avec malice dans la sociologie, la psychanalyse, l’ethnologie ou la poésie, cette traversée

théâtrale vous offre une parenthèse gourmande dédiée au goût comme à l’écoute.

Informations pratiques

Durée 1h.

A partir de 12 ans.

Sur réservation en ligne. .

+33 2 98 37 37 83

