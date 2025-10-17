Par les routes, les chemins, les sentiers… Compagnie des Chemins de Faire Le Château Barbezieux-Saint-Hilaire

Par les routes, les chemins, les sentiers… Compagnie des Chemins de Faire Le Château Barbezieux-Saint-Hilaire vendredi 17 octobre 2025.

Le Château Communauté de communes 4B Sud Charente service culturel Barbezieux-Saint-Hilaire Charente

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif réduit

Début : 2025-10-17 20:30:00

fin : 2025-10-17

2025-10-17

Par la route est un conte musical, sentimental et poétique.

Le Château Communauté de communes 4B Sud Charente service culturel Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 32 02

English : Par les routes, les chemins, les sentiers… Compagnie des Chemins de Faire

Par la route is a musical, sentimental and poetic tale.

German : Par les routes, les chemins, les sentiers… Compagnie des Chemins de Faire

Par la route ist ein musikalisches, sentimentales und poetisches Märchen.

Italiano : Par les routes, les chemins, les sentiers… Compagnie des Chemins de Faire

Par la route è un racconto musicale, sentimentale e poetico.

Espanol : Par les routes, les chemins, les sentiers… Compagnie des Chemins de Faire

Par la route es un relato musical, sentimental y poético.

