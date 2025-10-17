Par les routes, les chemins, les sentiers… Compagnie des Chemins de Faire Le Château Barbezieux-Saint-Hilaire
Par les routes, les chemins, les sentiers… Compagnie des Chemins de Faire Le Château Barbezieux-Saint-Hilaire vendredi 17 octobre 2025.
Par les routes, les chemins, les sentiers… Compagnie des Chemins de Faire
Le Château Communauté de communes 4B Sud Charente service culturel Barbezieux-Saint-Hilaire Charente
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-17 20:30:00
fin : 2025-10-17
Date(s) :
2025-10-17
Par la route est un conte musical, sentimental et poétique.
.
Le Château Communauté de communes 4B Sud Charente service culturel Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 32 02
English : Par les routes, les chemins, les sentiers… Compagnie des Chemins de Faire
Par la route is a musical, sentimental and poetic tale.
German : Par les routes, les chemins, les sentiers… Compagnie des Chemins de Faire
Par la route ist ein musikalisches, sentimentales und poetisches Märchen.
Italiano : Par les routes, les chemins, les sentiers… Compagnie des Chemins de Faire
Par la route è un racconto musicale, sentimentale e poetico.
Espanol : Par les routes, les chemins, les sentiers… Compagnie des Chemins de Faire
Par la route es un relato musical, sentimental y poético.
L’événement Par les routes, les chemins, les sentiers… Compagnie des Chemins de Faire Barbezieux-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2025-09-10 par Office de tourisme du Sud Charente