Par les Villages avenue Louis Charmet Charleval

Par les Villages

Samedi 22 novembre 2025 de 20h à 21h10.

FEMME HYBRIDE.

Dimanche 23 novembre 2025 de 17h à 17h40.

DANSE À LIVRE OUVERT. avenue Louis Charmet SALLE DES FÊTES Charleval Bouches-du-Rhône

FEMME HYBRIDE, un spectacle d’Ulima Ortiz

dimanche 23 novembre 17h, jeune public à partir de 3 ans

DANSE À LIVRE OUVERT, Cie Marie hélène Desmaris

FEMME HYBRIDE

un spectacle d’Ulima Ortiz

Alors que Tout citoyen Français possédant une double nationalité, dont une extra-européenne, sera contraint de renoncer à l’une d’entre elles pour pouvoir rester sur le sol français , Irène Baicué pourra-t-elle choisir entre ses deux nationalités, française et colombienne ?



dimanche 23 novembre 17h, jeune public à partir de 3 ans

DANSE À LIVRE OUVERT

cie Marie hélène Desmaris



A partir d’albums sortis d’un coffre, la chorégraphe raconte des histoires ; la danseuse et le danseur s’en emparent, inventent la danse et illustrent les mots. .

avenue Louis Charmet SALLE DES FÊTES Charleval 13350 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 74 71 51 15 accueil@parlesvillagesopn.com

English :

saturday, November 22, 8pm, ages 10 and up

FEMME HYBRIDE, a show by Ulima Ortiz

sunday, November 23, 5pm, young audience ages 3 and up

DANSE À LIVRE OUVERT, Cie Marie hélène Desmaris

German :

samstag, 22. November 20h, Theater ab 10 Jahren

FEMME HYBRIDE, eine Aufführung von Ulima Ortiz

sonntag, 23. November 17 Uhr, junges Publikum ab 3 Jahren

DANSE À LIVRE OUVERT, Cie Marie hélène Desmaris

Italiano :

sabato 22 novembre ore 20, teatro dai 10 anni in su

FEMME HYBRIDE, di Ulima Ortiz

domenica 23 novembre, ore 17.00, bambini dai 3 anni in su

DANSE À LIVRE OUVERT, Cie Marie hélène Desmaris

Espanol :

sábado 22 de noviembre 20.00 h, teatro a partir de 10 años

FEMME HYBRIDE, de Ulima Ortiz

domingo 23 de noviembre, 17.00 h, niños a partir de 3 años

DANSE À LIVRE OUVERT, Cie Marie hélène Desmaris

