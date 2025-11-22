Par les Villages avenue Louis Charmet Charleval
Par les Villages
Samedi 22 novembre 2025 de 20h à 21h10.
FEMME HYBRIDE.
Dimanche 23 novembre 2025 de 17h à 17h40.
DANSE À LIVRE OUVERT. avenue Louis Charmet SALLE DES FÊTES Charleval Bouches-du-Rhône
Alors que Tout citoyen Français possédant une double nationalité, dont une extra-européenne, sera contraint de renoncer à l’une d’entre elles pour pouvoir rester sur le sol français , Irène Baicué pourra-t-elle choisir entre ses deux nationalités, française et colombienne ?
DANSE À LIVRE OUVERT
cie Marie hélène Desmaris
A partir d’albums sortis d’un coffre, la chorégraphe raconte des histoires ; la danseuse et le danseur s’en emparent, inventent la danse et illustrent les mots. .
avenue Louis Charmet SALLE DES FÊTES Charleval 13350 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 74 71 51 15 accueil@parlesvillagesopn.com
English :
saturday, November 22, 8pm, ages 10 and up
FEMME HYBRIDE, a show by Ulima Ortiz
sunday, November 23, 5pm, young audience ages 3 and up
DANSE À LIVRE OUVERT, Cie Marie hélène Desmaris
German :
samstag, 22. November 20h, Theater ab 10 Jahren
FEMME HYBRIDE, eine Aufführung von Ulima Ortiz
sonntag, 23. November 17 Uhr, junges Publikum ab 3 Jahren
DANSE À LIVRE OUVERT, Cie Marie hélène Desmaris
Italiano :
sabato 22 novembre ore 20, teatro dai 10 anni in su
FEMME HYBRIDE, di Ulima Ortiz
domenica 23 novembre, ore 17.00, bambini dai 3 anni in su
DANSE À LIVRE OUVERT, Cie Marie hélène Desmaris
Espanol :
sábado 22 de noviembre 20.00 h, teatro a partir de 10 años
FEMME HYBRIDE, de Ulima Ortiz
domingo 23 de noviembre, 17.00 h, niños a partir de 3 años
DANSE À LIVRE OUVERT, Cie Marie hélène Desmaris
