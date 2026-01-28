Par les villages rue Robespierre Saint-Cannat

Par les villages

Du vendredi 30 au samedi 31 janvier 2026 Horaires de représentation le vendredi à partir de 20h. Le samedi à partir de 16h et à partir de 20h. rue Robespierre Espace Culturel Antignone Saint-Cannat Bouches-du-Rhône

Début : 2026-01-30

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-30

3 spectacles gratuits, par 3 compagnies de théâtre.

La tournée Par les villages s’arrête à St Cannat, vendredi et samedi à l’Espace Culturel Antignone.

vendredi 30 janvier 20h, théâtre tout public (à partir de 12 ans)

DURANCES, la vie nous met en pièces

compagnie amateur Les électrons flous

Marcher à pied le long de la Durance, de sa source à son confluent avec le Rhône, c’est l’expédition d’une femme en convalescence, afin de confronter ses pensées avec le cours de l’eau. Mais c’est bien la Durance qui est l’héroïne de cette pièce.



samedi 31 janvier 16h, spectacle jeune public (à partir de 8 ans)

PETITE SŒUR

Senna’ga compagnie

Trois récits de Jon FOSSE, empreints de malice et de poésie, racontent les petites audaces de jeunes, en quête de frissons et d’explorations, que les adultes ne sont plus à même de comprendre.



samedi 31 janvier 20h, cabaret tout public (à partir de 10 ans)

À LA BON’HEUR

L’Auguste théâtre

Quatre comédiennes-chanteuses joviales et impertinentes nous donnent en chansons leur recette du bonheur. Alors tout ou presque y passe l’amour, la famille, l’argent, la vie de couple, l’alcool, les études… Et c’est le sourire aux lèvres que les spectateurs accompagnent leur fantaisie. .

rue Robespierre Espace Culturel Antignone Saint-Cannat 13760 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 74 71 51 15 accueil@parlesvillagesopn.com

3 free shows, by 3 theater companies.

The Par les villages tour stops in St Cannat on Friday and Saturday at the Espace Culturel Antignone.

