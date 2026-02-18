Par monts et par mots cithare et poésie Médiathèque Samuel Beckett Guérande

Par monts et par mots cithare et poésie

Médiathèque Samuel Beckett 2 Avenue Anne de Bretagne Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 11:00:00

fin : 2026-03-21 12:00:00

Date(s) :

2026-03-21

Un voyage singulier à travers saisons et paysages, au gré de mélodies et de poèmes contés où l’intime et l’infime, la nature et l’humain se rencontrent. Une poésie vivante où tous les sens sont en éveil et qui laisse le spectateur sur un autre rivage, à la fois hors du quotidien, à la fois au plus près de la vie.

Cithare et poésie par Odile Séveno, dans le cadre du Printemps des poètes.

A découvrir aussi l’association Mes Crayons sont bleus propose tout au long de la matinée des surprises poétiques et la médiathèque vous invite à habiller de vos créations ou de vos coups de cœur son arbre à poèmes.

Accès libre

Dès 6 ans .

Médiathèque Samuel Beckett 2 Avenue Anne de Bretagne Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 75 91 mediatheque@ville-guerande.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Par monts et par mots cithare et poésie Guérande a été mis à jour le 2026-02-18 par ADT44