Par monts et par vaux – Chants du pays arménien Théâtre Mandapa Paris Dimanche 29 mars, 18h00 Payant

plein tarif 20 EUR

tarif réduit 15 EUR

tarif enfant 10 EUR

En perpétuant l’héritage de l’ensemble Kotchnak, Aram et Virginia Kerovpyan présentent, accompagnés de deux de leurs enfants, Shushan et Vahan, des chants traditionnels arméniens.

En perpétuant l’héritage de l’ensemble Kotchnak, fondé à Paris en 1980, Aram et Virginia Kerovpyan présentent, accompagnés de deux de leurs enfants, Shushan et Vahan, des chants traditionnels arméniens dans leur forme originelle modale. Leur interprétation s’inscrit dans une tradition de régénération perpétuelle du répertoire où, par le moyen de l’improvisation et de l’ornementation intrinsèque à la langue arménienne, chaque exécution constitue une première.

Virginia Kerovpyan, née à Washington, D.C., s’est installée à paris dans les années 1970. Elle a chanté avec divers ensembles de musiques médiévale, baroque et contemporaine. Soliste des ensembles Kotchnak et Akn, elle s’est spécialité depuis 1980 dans le domaine du chant modal arménien.

Aram Kerovpyan, est né à Istanbul et vit à Paris depuis 1977. Il est le co-fondateur de l’ensemble Kotchnak, le fondateur et le directeur du Centre d’études du chant modal arménien et de la chorale Akn. Également musicologue, Il publie des livres et des articles sur la musique modale arménienne.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-29T18:00:00.000+02:00

Fin : 2026-03-29T19:30:00.000+02:00

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https://www.centre-mandapa.fr/ https://www.centre-mandapa.fr/event-details/par-monts-et-par-vaux-chants-du-pays-armenien 0145899900 lemandapa@gmail.com

Théâtre Mandapa 6 rue Wurtz Quartier de la Maison-Blanche Paris 75013

lemandapa@gmail.com 01 45 89 99 00



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